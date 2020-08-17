Восстановление роста экономики и оживление МСБ после пандемии войдет в предвыборную программу «Нур Отана»

Председатель партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев озвучил, что войдет в предвыборную программу и станет руководством к действиям на следующие 5 лет. Он также подчеркнул, что казахстанские партии должны стать «источником выдвижения» во власть новых людей.

«Именно партии должны стать источником выдвижения во власть новых лиц – профессионалов своего дела, авторитетных лидеров, людей, болеющих за судьбу страны, умеющих принимать решения и вносить конструктивные предложения. Понимая свою историческую ответственность, Nur Otan принял программу «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем», - говорится в обращении Назарбаева, опубликованного на его официальном сайте Елбасы.

По мнению первого президента, результатом «перезагрузки» правящей партии станет проведение масштабных праймериз по всей стране, а это в свою очередь «реальный социальный лифт, конкурентный отбор, поиск свежих идей и проектов».

Назарбаев заверил, что необходимые условия для «открытых и подотчетных внутрипартийных выборов» созданы. Главное – обеспечить «прозрачность и честность, равные условия и конкурентность для всех участников».

«Уверен, что в атмосфере доверия и взаимного уважения будут подняты волнующие граждан вопросы. Озвученные проблемы партия должна взять «на карандаш». Все решения необходимо увязать с возможностями бюджета для включения в предвыборные программы каждого района, города, области», - подчеркнул первый президент.

Он напомнил, что перед страной стоит вопрос восстановления экономического роста после пандемии, создание рабочих мест, оживление работы малого и среднего бизнеса. Также предстоит проанализировать проблему борьбы с пандемией и подготовиться на случай ее второй волны.

«Все это войдет в предвыборную программу партии и станет руководством к действиям нуротановцев на следующие 5 лет», - пообещал Назарбаев.