Токаев поручил провести в 2021 году новый отбор в президентский молодежный кадровый резерв

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с
председателем Агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой
поручил провести в следующем году новый отбор в президентский молодежный
кадровый резерв.
«Касым-Жомарт Токаев дал поручение провести в 2021 году еще один конкурсный отбор в «Президентский молодежный кадровый резерв», уменьшив при этом количество отбираемых кандидатур с учетом потребностей государственных органов», - говорится в сообщении на сайте Акорды.
Также глава государства поручил мониторить трудоустройство участников президентского кадрового резерва и регламентировать условия их пребывания в составе резерва.
В свою очередь Жаилганова доложила о формировании кадровой политики административной государственной службы, контроле над соблюдением госслужащими отраслевого законодательства и этических норм, а также о ситуации с качеством оказания госуслуг.
Напомним, что в первый президентский кадровый резерв было отобрано 300 кандидатов.