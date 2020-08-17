Токаев поручил провести в 2021 году новый отбор в президентский молодежный кадровый резерв

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем Агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой поручил провести в следующем году новый отбор в президентский молодежный кадровый резерв.

«Касым-Жомарт Токаев дал поручение провести в 2021 году еще один конкурсный отбор в «Президентский молодежный кадровый резерв», уменьшив при этом количество отбираемых кандидатур с учетом потребностей государственных органов», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Также глава государства поручил мониторить трудоустройство участников президентского кадрового резерва и регламентировать условия их пребывания в составе резерва.

В свою очередь Жаилганова доложила о формировании кадровой политики административной государственной службы, контроле над соблюдением госслужащими отраслевого законодательства и этических норм, а также о ситуации с качеством оказания госуслуг.

Напомним, что в первый президентский кадровый резерв было отобрано 300 кандидатов.