13 инфекционных модульных больниц построят в Казахстане до конца года

До конца текущего года в Казахстане в рамках программы «Дорожная карта занятости» построят еще 13 инфекционных модульных больниц по аналогии с теми, которые были возведены в столице, Алматы и Шымкенте.

Информацию о строительстве 13 новых инфекционных больниц озвучил во вторник в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

«Будет построено 13 новых инфекционных поликлиник, это создаст 5 тыс. постоянных рабочих мест», - сказал Нурымбетов.

При этом на слайде, показанном в ходе заседания, было написано, что это возведение 13 модульных инфекционных больниц на 2,7 тыс. коек, с созданием 5 тыс. постоянных рабочих мест в рамках «Дорожной карты занятости».

Уже после обеда в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что по «Дорожной карте занятости» любые объекты реализуются на уровне местных исполнительных органов.

«Местные исполнительные органы вышли (на уровень правительства – V), чтобы часть своих средств, выделенных в рамках «Дорожной карты занятости», направить на строительство модульных инфекционных больниц. Это было одобрено, и часть средств в рамках ДКЗ финансируется», - подтвердил строительство 13-ти многопрофильных инфекционных больниц Шапкенов, отметив, что эти больницы будут построены по аналогии с теми, которые возвели в столице, в Алматы и Шымкенте.

Вице-министр также сообщил, что эти объекты планируется построить в текущем году.

«Касательно реализации, да (в 2020 году – V). Потому что наша дорожная карта предусматривает средства только на 2020 год. Если эти проекты будут реализовываться, допустим, частично, которые у нас есть, они будут реализованы с нашей стороны в 2020 году. Остальные средства, например, это местные исполнительные органы софинансируют», - заключил вице-министр труда и социальной защиты населения.