В мире коронавирусом заразились уже более 22 млн человек

В США – 5,47 млн заразившихся, в Бразилии – свыше 3,4 млн, в Индии – более 2,7 млн, в России – порядка 930,3 тыс., в ЮАР – 592,1 тыс., в Перу – почти 541,5 тыс., в Мексике – 525,7 тыс., в Колумбии – 476,6 тыс., в Чили – 388,8 тыс., в Испании – почти 364,2 тыс. В Иране зарегистрировано 347,8 тыс. случаев заражения, в Великобритании – более 322,1 тыс., в Аргентине – 305,9 тыс., в Саудовской Аравии – 301,3 тыс., в Пакистане – 289,8 тыс., в Бангладеш – 282,3 тыс., во Франции – 256,5 тыс., в Италии – 254,6 тыс., в Турции – 251,8 тыс., в Германии – 228,1 тыс.

На первом месте по количеству умерших от коронавируса находятся США – порядка 171,7 тыс. человек, на втором месте Бразилия – порядка 109,9 тыс., на третьем – Мексика – свыше 57 тыс. человек. В десятку стран с наибольшим числом жертв также входят Индия, где скончались почти 51,8 тыс. больных, Великобритания – 41,4 тыс. умерших, Италия – 35,4 тыс., Франция – 30,4 тыс., Испания – свыше 28,6 тыс. умерших и Перу – порядка 26,5 тыс.

Вместе с тем выздоровели в мире свыше 14 млн человек, больше всего в Бразилии – 2,73 млн, в Индии – 1,97 млн, в США – 1,89 млн, в России – более 741 тыс., в ЮАР – 485,4 тыс., в Мексике – 430,8 тыс., в Перу – свыше 374 тыс., в Чили – 362,4 тыс., в Колумбии – 301,5 тыс. и в Иране – порядка 300,9 тыс. человек.