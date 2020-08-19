На создание агентства KazAID из бюджета потребуется 138 млн тенге

В 138 млн тенге обойдется Казахстану создание нового агентства в сфере официальной помощи развитию «KazAID», которое будет оказывать помощь бедным странам. В последующем структура будет брать комиссию в размере 7% от проектов и существовать на эти средства, сообщил в среду в ходе брифинга в МИД заместитель министра иностранных дел республики Ержан Ашикбаев.

«Для создания агентства мы предлагаем выделить уставной капитал – порядка 100 млн тенге. В первую очередь мы ведем речь о трехстороннем партнерстве – это такая форма взаимодействия, когда финансирование идет из-за рубежа. Казахстан либо агентство выполняет роль имплементатора, и есть страна – бенефициар», - сказал Ашикбаев.

Средства от государства, по заверениям представителей МИД, потребуются только на первоначальном этапе, затем агентство должно существовать за счет комиссионных, которые определены в размере 7%.

«Семь процентов – это комиссионные, которые мы планируем брать с тех проектов, которые первоначально планирует Казахстан в рамках трехстороннего партнерства. Есть конкретные наработки. На эти семь процентов и будет фактически жить и развиваться KazAid», - заверил замминистра иностранных дел.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РК Рапиль Жошыбаев уточнил, что точная стоимость уставного капитала составляет 138 млн тенге, которые и будут просить у бюджетной комиссии. И в сентябре планируется уже зарегистрировать агентство.

«Для начала мы будем привлекать 15 специалистов – это в основном те специалисты, которые работают в министерстве национальной экономики, те, кто имеет языковую подготовку и подготовку в сфере международного бизнеса. Что касается дальнейшего развития, то мы планируем до 25 человек (расширить штат – V) – это тоже в рамках уставного капитала. Мы будем работать с международными организациями и над другими проектами», - объяснил он.