В Беларуси начали задерживать людей за «массовые беспорядки»

В Беларуси накануне начали задерживать людей за «участие в массовых беспорядках». По данным Euroradio , задержания были в разных регионах страны.

В частности, в Гомеле задержали Татьяну Каневскую – доверенное лицо Светланы Тихановской. Ее доставили в СИЗО №1 Минска («Володарка»).

В Бресте и Брестской области, по данным УВД Брестского облисполкома, за участие в массовых беспорядках задержаны 10 человек – это жители Бреста, Брестского и Дрогичинского районов в возрасте от 18 до 40 лет. По версии милиции, 10 и 11 августа они «применяли насилие к сотрудникам органов внутренних дел, которые исполняли должностные обязанности по охране общественного порядка, бросали в них камни, палки, металлические предметы, запускали файеры, а также повреждали государственное имущество на центральных улицах города». Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Также появились сообщения, что в Минске задержали председателя страйкома МАЗа Евгения Бахвалова.