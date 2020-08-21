Победителей госзакупок в Казахстане будут выбирать автоматически по накопленным баллам

Участникам государственных закупок в Казахстане будут автоматически присваивать баллы, при подсчете которых система и будет определять победителя. Такие нормы в законодательство проработали в министерстве финансов и внесли на рассмотрение парламента, чтобы исключить человеческий фактор и коррупционные риски в этой сфере, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор департамента законодательства государственных закупок Минфина Сабит Ахметов.

«Сейчас нами прорабатывается вопрос внедрения новых способов закупок с применением рейтинго-балльной системы. Этот способ закупок предусматривает полное исключение человеческого участия в процессе госзакупок и будет осуществляться без конкурсной комиссии. Посредством широкой интеграции электронной системы госзакупок предлагается на веб-портале автоматически присваивать потенциальным поставщикам соответствующий рейтинг», - рассказал Ахметов, отметив, что исключив человеческий фактор при госзакупе, получится и исключить коррупцию в этой сфере.

Система будет работать следующим образом: поставщикам с положительной историей, высоким показателем финансовой устойчивости, длительными сроками гарантии и так далее будут автоматически присваиваться положительные баллы. Соответственно, недобросовестным участникам – отрицательные. Затем при выборе поставщика система, без человеческого вмешательства, будет подсчитывать баллы и выдавать победителя.

«На основании наибольшего количества баллов, скомбинированных ценовых и качественных критериев, веб-портал госзакупок автоматически будет определять победителя конкурса. Это предложение будет прорабатываться нами в рамках законопроекта по вопросам госзакупок, который сегодня находится на рассмотрении мажилиса парламента», - проинформировал Ахметов.