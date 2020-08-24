На большей части Казахстана в ближайшие три дня сохранятся дожди

«Большая часть территории Казахстана все еще будет находиться под влиянием высотного циклона, с которым ожидаются дожди, местами сильные. Лишь на западе республики сохранится погода без осадков. Местами по Казахстану ожидаются грозы, туман, шквал, усиление ветра 15-25 м/с, возможно выпадение града», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в большинстве регионов ожидается постепенное повышение температуры воздуха, за исключением южных и юго-восточных регионов, где температура воздуха понизится до +20+25, местами до +28.