Лишь на западе республики будет без осадков
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На большей части Казахстана в ближайшие три дня сохранятся дожди
Фото Жанары Каримовой

На большей части Казахстана 25-27 августа сохранятся дожди, местами сильные, сообщает «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана все еще будет находиться под влиянием высотного циклона, с которым ожидаются дожди, местами сильные. Лишь на западе республики сохранится погода без осадков. Местами по Казахстану ожидаются грозы, туман, шквал, усиление ветра 15-25 м/с, возможно выпадение града», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в большинстве регионов ожидается постепенное повышение температуры воздуха, за исключением южных и юго-восточных регионов, где температура воздуха понизится до +20+25, местами до +28.

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