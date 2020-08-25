За сутки в Казахстане подтверждено 184 случая COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 184 случая заражения коронавирусной инфекцией. У 112 человек проявились симптомы болезни, у 72 – бессимптомная форма.

Лидером прироста новых случаев остается Восточно-Казахстанская обласит – 30. В Алматы подтверждено 24 случая, в Карагандинской области – 20, в Павлодарской области – 14, в Акмолинской и Атырауской областях – по 12 новых случаев, в Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях – по 11, в Костанайской области – 10, в столице – 9, в Мангистауской и Туркестанской областях – по 7, в Жамбылской области – 6, в Актюбинской области – 4, в Алматинской области – 4, в Шымкенте – 2, в Кызылординской области – 1.

Всего с 13 марта в Казахстане зарегистрировано 104 902 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 93 405 человек.