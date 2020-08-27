13 человек скончались в Казахстане от коронавируса и пневмонии за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 558 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 3 летальных случая от нее, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа зарегистрировано 24 101 случай коронавирусной пневмонии, скончался от нее 271 человек, выздоровели – 5 256, в том числе за последние сутки – 355 человек.

От коронавируса за сутки умерли 10 человек. Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8 976 человек, в том числе в стационарах – 4 548, на амбулаторном уровне – 4 428. 267 человек находятся в тяжелом состоянии, 47 – в состоянии крайней степени тяжести, 50 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в Казахстане достигло 129 344.