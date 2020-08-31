Среди них законопроект, направленный на дальнейшее восстановление экономического роста
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75 законопроектов находятся на рассмотрении мажилиса
ФОТО PARLAM.KZ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса Нурлана Нигматулина, который проинформировал о результатах работы депутатов палаты парламента в ходе прошедшей пятой сессии, о выездах мажилисменов в регионы, а также об основных направлениях деятельности в предстоящую парламентскую сессию.

«По словам спикера мажилиса, депутаты посещали аптеки, больницы, контролировали наличие лекарств и цены на них. Парламентарии также активно участвуют в работе волонтёрских центров. В настоящее время в законодательном портфеле палаты 75 законопроектов, из которых 22 инициированы самими депутатами. По словам Нурлана Нигматулина, среди них проект республиканского бюджета на 2021-2023 годы, законопроекты, направленные на дальнейшее восстановление экономического роста в постпандемический период, по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Токаев в свою очередь подчеркнул, что приоритетом работы депутатского корпуса должно быть дальнейшее законодательное обеспечение реализации послания президента и других инициатив, в том числе антикоррупционных.

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