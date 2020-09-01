Меньше сотни новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 77 заразившихся коронавирусной инфекцией, из них 18 бессимптомные носители, 59 – с симптомами болезни.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 17 новых случаев, в Карагандинской области – 14, в Атырауской и Северо-Казахстанская областях – по 9 случаев, в Акмолинской области – 7, в Костанайской области – 6, в столице, Алматы, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях – по 3 новых случая, в Павлодарской области – 2, в Алматинской области – 1.

Ни одного нового случая не выявлено в Шымкенте, в Жамбылской, Мангистауской, Кызылординской и Актюбинской областях.

Всего в стране подтверждено 105 872 случая коронавирусной инфекции, без учета коронавирусной пневмонии. выздоровели 96 899 человек.

