В Казахстане расширят доступ предпринимателей к фондированию на рынке ценных бумаг

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, которая рассказала президенту о состоянии финансового рынка в текущем году и исполнении его поручений по обеспечению стабильности финансового сектора, принятых регуляторных мерах по стимулированию кредитования экономики и недопущению чрезмерного роста потребительских займов.

Как сообщила Абылкасымова, в рамках реализации послания главы государства агентством совместно с правительством будет обеспечена поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в пострадавших секторах экономики путем субсидирования процентных ставок до 6% годовых для конечного заемщика по условиям «Дорожной карты бизнеса-2025».

Кроме этого, она рассказала о подготовке законодательных инициатив, направленных на совершенствование страхового и фондового рынков. В рамках законопроекта по совершенствованию страхового рынка будет расширен доступ населения к пенсионным и инвестиционным страховым продуктам, которые обеспечат рост сбережений граждан. Кроме того, будут приняты меры по расширению доступа предпринимателей к фондированию на рынке ценных бумаг.

Токаев в свою очередь поставил ряд конкретных задач по дальнейшему развитию финансового рынка.