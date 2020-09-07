139 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 139 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, скончался от нее 1 человек, сообщает Минздрав.

С 1 августа в стране зарегистрировано 27 762 случая коронавирусной пневмонии, 314 летальных случаев, выздоровели – 5 959 человек, в том числе за минувшие сутки – 2.

От коронавируса за сутки умерли 7 человек, а всего к этому моменту 1 634 человека. Продолжают получать лечение 5 073 человека, из них в стационарах находятся 2 863 пациента. 140 человек находятся в тяжелом состоянии, 18 – в состоянии крайней степени тяжести, 24 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 134 123.