Алматинский суд отказался изменить меру пресечения двум активистам, обвиняемым в участии в «Көше партиясы»

Апелляционный суд Алматы в понедельник, 7 сентября, отказал в удовлетворении жалоб активистов Абая Бегимбетова и Асхата Жексебаева, обвиняемых в участии в «Көше партиясы». 23 августа следственный суд санкционировал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщает «Радио Азаттык» , заседания проходили по отдельности.

Во время заседаний адвокат активистов Галым Нурпеисов, заявил что, мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых в совершении преступления небольшой тяжести строго регламентирована и применяется в отношении иностранца, лица без постоянного места жительства, а также лица, ранее нарушавшего меру пресечения. Бегимбетов и Жексебаев же не подпадают ни под один их этих признаков. Адвокат просил изменить меру пресечения в отношении подзащитных на любую иную, не связанную с содержанием под стражей.

Прокурор в свою очередь попросил суд оставить меру пресечения без изменения, заявив, что «доподлинно установлено», что Бегимбетов и Жексебаев неоднократно участвовали в акциях протеста по поддержке запрещенного движения «Көше партиясы» и поэтому есть опасения, что они, находясь на свободе, будут продолжать «преступную деятельность».

В отношении Асхата Жексебаева возбуждено уголовное дело по части 2 статье 405 УК РК – участие в запрещенной Есисльским судом организации «Көше» (Көше партиясы – V). По аналогичной статье был арестован и Абай Бегимбетов.

Общественное движение «Көше партиясы» было запрещено в мае текущего года решением Есильского районного суда столицы по ходатайству Генпрокуратуры как «экстремистская организация» и структура, в которую «трансформировалось» также запрещенное в стране и признанное в марте 2018 года тем же судом «экстремистской» организацией движение «Демократический выбор Казахстана».