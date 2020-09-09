Boeing обнаружила новый производственный дефект в самолетах 787 Dreamliner

Компания Boeing сообщила, что обнаружила новый производственный дефект в самолетах 787 Dreamliner, пишет Meduza . Это уже третий дефект, выявленный в Dreamliner за последние месяцы.

Новый дефект был найден в горизонтальном хвостовом стабилизаторе лайнера. Полеты восьми авиалайнеров, находившихся в эксплуатации, приостановлены. Кроме того, из-за этого замедлится поставка новых самолетов авиакомпаниям. А из-за предыдущих дефектов, степень опасности которых сейчас изучает Федеральное управление гражданской авиации США, проверке могут быть подвергнуты 900 из примерно 1 тыс. всех Dreamliner, поставленных на рынок с момента начала производства.

В начале года Boeing вынужденно приостановила выпуск лайнера 737 MAX, так как после двух катастроф, вызванных техническими недостатками лайнера, полеты были приостановлены по всему миру. В 2019 году Boeing из-за ситуации с 737 MAX получила первый годовой убыток с 1997 года.