Казахстан и Люксембург исключат двойное налогообложение

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал».

«Внесение дополнения в действующую конвенцию вызвано необходимостью защиты интересов бюджета страны путем освобождения от налогообложения выплачиваемых дивидендов при их связанности с государственным владением.

Мы конкретизировали фактических владельцев дивидендов. В Казахстане – это правительство Республики Казахстан, центральный или местный орган власти, Национальный банк Республики Казахстан или любое другое учреждение, полностью принадлежащее правительству Республики Казахстан», - сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Таким образом, уточнил он, целью протокола является освобождение от уплаты налога на дивиденды, выплачиваемые правительству Казахстана при владении акциями в предприятиях, зарегистрированных на территории Люксембурга. По информации министра, в нашей стране действуют 27 юридических лиц, филиалов и представительств с люксембургским участием, которые уплатили 37 млрд тенге налогов за 2019 год.

«Реализация протокола не потребует финансовых затрат из государственного бюджета», - заверил Жамаубаев.