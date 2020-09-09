Вопрос въезда казахстанских студентов в Россию должен решиться в течение месяца – Лавров

Министерство иностранных дел России надеется, что вопрос въезда в страну казахстанских студентов решится в течение месяца. Конкретные сроки будут определены в ближайшее время, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

«Конкретные сроки, которые позволят студентам всех стран, включая Казахстан, (въехать в Россию – V), будут определены в ближайшее время. Мы хотим, чтобы наши соседи были среди первых, кто к нам приедет на учебу. Замысел такой, чтобы рассредоточить приезд понедельно на определенное количество студентов. Я надеюсь, что в течение месяца этот вопрос будет закрыт», - цитирует Лаврова агентство Sputnik Казахстан.

По его словам, соответствующие решения принимает оперативный штаб. И «это не вопрос внешней политики» и «даже не вопрос министерства образования», подчеркнул Лавров.

«Это, прежде всего, вопрос наших и ваших санитарных, эпидемиологических властей. Было специальное рассмотрение проблемы, которая сложилась с иностранными студентами. Как с теми, кто уже обучался в России год-два и хочет продолжать этот процесс, так и с теми, кто только поступил в эти университеты», - пояснил глава МИД России.

Что касается открытия границ России и Казахстана, то это зависит от эпидемиологической ситуации и эпидвластей обеих стран, сообщил Лавров.

«В конце августа состоялись в Москве соответствующие переговоры, есть общее понимание, что мы хотим как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Надеюсь, что борьба с коронавирусом и общая ситуация с пандемией будут позволять это сделать в обозримом будущем», - заключил он.