Латвия усиливает охрану границы с Беларусью

Правительство Латвии приняло решение об усилении режима охраны государственной границы на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса, граничащих с Россией и Беларусью с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года, сообщает DW .

Как пояснили в правительстве, «приказ издан в целях обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государству, учитывая непропорционально большое количество и тенденцию роста числа незаконных попыток пересечения белорусско-латвийской границы».

По данным правительства, с 11 августа 2021 года 14 тыс. человек пытались пересечь границу страны вне пунктов пропуска, в том числе 5 461 человек – с начала 2023 года.

Ранее усилила охрану границы с Беларусью Польша, увеличив военное присутствие польских войск и дислоцировав на границе дополнительную технику. Это решение было принято после того, как два белорусских вертолета 1 августа вторглись в воздушное пространство страны.