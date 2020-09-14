За сутки в Казахстане подтверждено 77 случаев коронавирусной пневмонии

За прошедшие сутки Минздрав зарегистрировал 77 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов от нее, выздоровели 30 человек.

Всего с 1 августа зарегистрировано 29 658 случаев коронавирусной пневмонии, скончались о нее 328 человек, выздоровели – 6 853.

От коронавирусной инфекции за минувшие сутки умерли 4 человека. Продолжают получать лечение 4 557 человек, из них в стационарах находятся 2 306 пациентов. 121 человек находится в тяжелом состоянии, 22 – в крайне тяжелом, 23 – на аппаратах ИВЛ.

Всего в Казахстане зарегистрировано 136 513 случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии.