В Казахстане пресечена деятельность трех ОПГ, занимавшихся вымогательством и рейдерством

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о пресечении деятельности сразу трех организованных преступных групп, занимавшихся вымогательством, рейдерством и торговлей оружием. Спецоперация по задержанию лидеров и членов ОПГ проводилась в четырех городах.

«11 сентября КНБ РК совместно с МВД РК с привлечением спецподразделений «А» и «Беркут» проведено одномоментное пресечение деятельности особо опасных ОПГ «Алибовские», «Ибрагимова» и «Махмудова», занимавшихся вымогательством, рейдерством и торговлей оружия в столичном регионе. В рамках спецоперации в г.г. Нур-Султан, Алматы, Актобе и Костанай задержаны 15 лидеров и активных членов указанных группировок, один из которых находился в международном розыске в Российской Федерации за бандитизм и убийства», - говорится в сообщении на сайте КНБ.

Изъят арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и гранат. Задержанные водворены в ИВС департамента полиции столицы, проводятся следственные мероприятия.

«В условиях карантинных ограничений преступные сообщества не снижали своей криминальной активности, продолжая заниматься вымогательством и рейдерством у испытывающих экономические сложности предпринимателей. Дерзость и жестокость преступлений по отъему чужого имущества зачастую сопровождалась применением огнестрельного оружия и физической силы», - отметили в КНБ.