Салонам красоты, спорткомплексам и религиозным объектам разрешили работать в выходные дни

«С учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и в целях снижения потока посетителей в будние дни, было принято решение разрешить функционирование в выходные дни: салонов красоты, парикмахерских, объектов, оказывающих косметические услуги (регистрация на портале infokazakhstan.kz, 4 кв. м. на одного посетителя по предварительной записи); фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спортивных комплексов, СПА-салонов, саун, бассейнов (регистрация на портале infokazakhstan.kz, заполняемость не более 30%, но не более 50 человек, предварительная запись, соблюдение масочного режима и социальной дистанции); религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий)», - говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам обсуждения с государственными органами, НПП «Атамекен» и отечественными товаропроизводителями снижена предельная розничная цена на одноразовые медицинские маски на 25%, то есть с 80 до 60 тенге.

Также комиссия приняла решение об автоматическом продлении назначения адресной социальной помощи в четвертом квартале 2020 года получателям ее в третьем квартале, без обращения в государственные инстанции.

«Данная мера позволит исключить массовое скопление людей в государственных органах, тем самым минимизировать риски заражения граждан коронавирусной инфекцией», - отмечается в сообщении.