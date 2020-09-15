Карты индустриализации областей разработало правительство

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития разработали карты индустриализации с учетом специфики и конкурентных преимуществ областей. Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Бейбут Атамкулов, в общей сложности в этом году в стране запланирована реализация 206 проектов. Только за счет запуска 38 инвестпроектов доля казахстанского содержания в жилищном строительстве будет доведена до 90%, а объем производства рынка фармацевтической продукции к 2025 году вырастет в два раза.

«В текущем году в регионах запланирован ввод 206 проектов на общую сумму 995 млрд тенге с созданием более 18 тыс. новых постоянных рабочих мест. В разрезе отраслей наибольшее количество новых производств в АПК и пищевой промышленности – 76 проектов, строительных материалов и машиностроении – 38 и 19 проектов соответственно. За 8 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 28 проектов на сумму 204 млрд тенге с созданием 4,3 тыс. новых рабочих мест», - сообщил Атамкулов.

По его информации, в третьем квартале ожидается запуск 14 проектов на сумму свыше 97 млрд тенге, а основная часть проектов будет вводиться в четвертом квартале текущего года.

«Для обеспечения потребности строительного рынка в текущем году запускается 38 инвестиционных проектов стоимостью 126 млрд тенге. В данной отрасли ключевыми проектами 2020 года являются завод объемно-блочного домостроения в городе Нур-Султан, а также ряд крупных проектов в производстве строительных материалов. В целом реализация проектов в производстве строительных материалов позволит снизить долю импорта на 15% и повысить долю казахстанского содержания в жилищном строительстве до 90%», - заявил глава Мининдустрии, отметив, что при выходе на полную мощность проектов текущего года их объемы производства составят свыше $3 млрд.

Что касается производства лекарственных средств, то их сегодня выпускают 33 фармпредприятия. Объем производства в этой отрасли вырос на 34,1%. С начала пандемии объем выпуска средств индивидуальной защиты увеличился в 10 раз со 137 тыс. до 1,2 млн штук масок за счет ввода 10 новых проектов.

«В рамках реализации комплексного плана по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы планируется увеличение объема производства фармацевтической отрасли в 2 раза с 92 млрд до 184 млрд тенге; увеличение объема экспорта лекарственных средств в 2 раза, до $116 млн; обеспечение запуска не менее 10 новых производств на сумму $100 млн, которые предусматривают освоение 80 новых видов лекарственных средств и медицинских изделий с созданием 1 тыс. новых рабочих мест», - перечислил Атамкулов.

Кроме того, планируется обеспечить увеличение производственных мощностей предприятий, выпускающих одноразовые маски с 1 млн до 2 млн штук в сутки, обеспечить производственные мощности по защитным костюмам с 500 тыс. до 1 млн штук в месяц к первому кварталу 2021 года.