В Северо-Казахстанской области из-за птичьего гриппа вводят карантин в 10 населенных пунктах

«В 10 населенных пунктах 7 районов области вводится режим карантина. Карантинная зона будет распространяться примерно на 8 км от очага заболевания. Вокруг зоны карантина будут установлены 3 зоны, в которых будет проведен комплекс противоэпизоотических мероприятий. По условиям карантина будет максимально ограничено перемещение людей и автотранспорта. Полностью исключается вывоз птицы и продукции птицеводства, пуха, пера, кормов, оборудования используемого в птицеводстве из карантинной зоны. Снимут карантин только после того, как с момента последнего заболевания пройдет 21 день», - сообщил руководитель Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора Марат Ибраев. П

По информации главы управления ветеринарии Берика Альжанова, из республиканского запаса выделили 870 тыс. доз вакцины, прививать будут всю птицу в очагах распространения и в селах, граничащих с Россией. А владельцам погибшей птицы выплатят компенсацию. Специальная комиссия займется подворовым обходом.

Также будут проверены имеющиеся в регионе птицефабрики.

26 августа МСХ ввел ограничения на ввоз в Казахстан живых птиц, птицеводческой продукции и сопутствующих товаров из Омской области Российской Федерации из-за вспышки высокопатогенного вируса гриппа птиц. 4 августа были введены аналогичные ограничения на ввоз и транзит из Челябинской области. При этом в МСХ Казахстана говорили, что вирус может быть опасен для людей, а в зоне риска находятся северные и западные регионы Казахстана.