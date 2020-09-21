За сутки в Казахстане зарегистрировано 62 случая коронавирусной пневмонии

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 62 случая коронавирусной пневмонии, скончался от нее 1 человек, выздоровели – 40.

С 1 августа в стране зарегистрировано 31 148 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, умерли 344 человека, выздоровели – 26 709.

От коронавируса за минувшие сутки умерли 4 человека, общее число умерших достигло 1 699. Продолжают получать лечение от коронавирусной инфекции 3 667 человек, из них в стационарах находятся 1 873 пациента. Состояние 97 пациентов оценивается как тяжелое, 13 – как крайне тяжелое, 17 человек находятся на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками КВИ в Казахстане достигло 138 455.