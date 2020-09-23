Еще 76 случаев COVID-19 зарегистрировано в Казахстане

По данным министерства здравоохранения, за сутки в Казахстане зарегистрировано 76 новых случаев COVID-19.

Восточно-Казахстанская область продолжает оставаться лидером по приросту – здесь зарегистрировано 28 новых случаев. Резко возросло число новых случаев в столице – 20. В Атырауской и Северо-Казахстанской областях зарегистрировано по 5 новых случаев, в Карагандинской области – 4, в Алматы и в Алматинской области – по 3, в Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях – по 2 случая, в Кызылординской и Актюбинской областях – по одному новому случаю.

Не зарегистрировано новых случаев заражения в Шымкенте, в Жамбылской, Павлодарской, Туркестанской и Мангистауской областях.

Всего с 13 марта подтверждено 107 450 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 102 219 человек.