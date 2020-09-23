В Караганде сменился аким

Ермаганбет Булекпаев назначен на должность акима Караганды. Нового руководителя областного центра, после согласования с депутатами Карагандинского гормаслихата, представил общественности глава Карагандинской области Женис Касымбек, сообщается на сайте городского акимата.

«Ермаганбет Кабдулович имеет очень большой опыт работы. Уверен, что он достойно продолжит те проекты и начинания, которые были», - сказал Касымбек и поставил перед новым главой города задачи решать вопросы коммунального характера и общественного транспорта.

Между тем прежний аким Нурлан Аубакиров освобожден от должности, согласно официальному сообщению, в связи с переходом на другую работу.

Ермаганбету Булекпаеву 45 лет. Он окончил экономический факультет Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. В разные годы работал в ОАО «Казкоммерцбанк», в министерстве индустрии, энергетики и торговли, был заместителем руководителя аппарата акима Павлодарской области, акимом Павлодарского района Павлодарской области, руководил управлением предпринимательства и промышленности Павлодарской области, занимал пост начальника территориального управления - председателя дисциплинарного совета управления Агентства РК по делам госслужбы по Карагандинской, Южно-Казахстанской областям и столицы. Был акимом столичных районов Сарыарка, Алматы и Есиль, госинспектором администрации президента. С ноября 2018 года до нынешнего назначения занимал пост заместителя акима Карагандинской области.