Восемь работников карагандинского ферросплавного завода пострадали при выбросе пламени из печи

В ночь на субботу на ферросплавном заводе YDD Corporation произошел выброс пламени из печи, в результате которого пострадали восемь работников предприятия, сообщила компания в Facebook.

Пострадавшие получили травмы различной степени и находятся в больнице, где им оказывается срочная медицинская помощь, уточнили в компании.

«Компания оказывает всяческую помощь пострадавшим и находится на постоянном контакте с медицинским персоналом больницы», - заявили в пресс-службе YDD Corporation.

В управлении здравоохранения Карагандинской области госагентству Казинформ сообщили, что пострадавшие были доставлены в многопрофильную больницу имени профессора Макажанова.

«Шестеро пострадавших госпитализировано в отделение реанимации и интенсивной терапии, двое – в отделение комбустологии. Состояние пятерых пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двоих – как тяжелое, одного пациента – средней степени тяжести», - рассказали в упрздраве.

В полиции региона в свою очередь сообщили, что по факту происшествия заведено уголовное дело по статье 156 части 2 Уголовного кодекса «Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

YDD Corporation – один из ферросплавных заводов бывшего парламентария Ерлана Нигматулина. Власть рассказывала, как он строил свой ферросплавный бизнес при поддержке государства.