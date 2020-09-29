Начато досудебное расследование
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В Кызылординской области пресечена деятельность ОПГ, обналичившей свыше 700 млн тенге
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

В Кызылординской области пресечена деятельность ОПГ, которая выписывала счета-фактуры без фактического выполнения работ. Сумма ущерба государству составила 776 млн тенге, сообщили во вторник в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу министерства финансов.

«Департаментом экономических расследований по Кызылординской области Комитета по финансовому мониторингу в рамках оперативно-розыскных мероприятий «СТОП ОБНАЛ», пресечена деятельность организованной преступной группы, которая длительное время занималась выпиской счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров», - говорится в сообщении.

Предварительная сумма ущерба, причиненного государству, составила 776 млн тенге. В данный момент в отношении организатора и руководителя группы, а также ее участников начато досудебное расследование по ст. 262 ч. 1,2 Уголовного кодекса РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них).

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