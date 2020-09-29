Размер стипендии увеличен в два раза по сравнению с прошлым годом
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До 42 тыс. тенге повысили стипендию студентам, обучающимся на педагогических специальностях
Фото Жанары Каримовой

До 42 тыс. тенге повысилась стипендия студентов, обучающихся на педагогических специальностях, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. По сравнению с прошлым годом, размер стипендии вырос вдвое.

Как напомнил министр, в конце мая на очередном заседании Национального совета общественного доверия обсуждалось развитие образования и науки. По итогам заседания НСОД глава государства поручил повысить требования для абитуриентов, поступающих на педагогические специальности, и одновременно увеличить размера стипендии до 42 тыс. тенге.

«Если в прошлом году размер стипендии составлял 21 тыс. тенге, затем после поручения президента в декабре она выросла до 26 тыс., теперь же с 1 сентября будущие педагоги будут получать самую высокую стипендию в размере 42 тыс. тенге. Кстати, со вчерашнего дня студенты уже начали получать повышенную стипендию», - отметил Аймагамбетов.

Также, в рамках поручений по итогам НСОД, с сентября увеличилась стипендия докторантов с 102 тыс. до 150 тыс. тенге и стоимость государственного гранта, что позволит вузам увеличить заработную плату преподавателей и укрепить материально-техническую базу.

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