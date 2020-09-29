Умер эмир Кувейта

Как сообщает Reuters, во вторник вещание кувейтских телеканалов было прервано на чтение стихов из Корана, что означает смерть члена правящей семьи арабского государства.

Позже министр по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах в эфире государственного телевидения зачитал некролог в память об ас-Сабахе. По данным СМИ, эмир Кувейта умер в США, где проходил лечение после операции, которую ему провели в июле.

Сабах ас-Сабах возглавил Кувейт в начале 2006 года после того, как наследный принц Саад аль-Абдулла ас-Салем ас-Сабах не смог исполнять обязанности главы государства из-за заболевания. Ас-Сабах до вступления на престол был главой кувейтского МИДа и премьер-министром.

Кувейт является наследственным эмиратом, где престол традиционно чередуется между двумя ветвями семейства ас-Сабах (потомками Мубарака ас-Сабаха) — аль-Ахмед и ас-Салем. В течение года после восхождения на престол эмир обязан назначить себе наследника, которого одобрит большинство членов парламента.

Назначенным наследником умершего эмира является его сводный брат шейх Наваф, который исполнял обязанности эмира, пока ас-Сабах лечился в Соединенных Штатах.