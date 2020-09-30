Снизить ставки по кредитам и провести реабилитацию после их погашения предлагают депутаты мажилиса

Депутаты мажилиса от фракций «Ак Жол» и «Нур Отан» выступают за снижение процентных ставок по всем кредитам, за восстановление платежеспособности физических лиц и реабилитацию по кредитным историям. В среду на пленарном заседании мажилиса они обратились со своими депутатскими запросами к премьер-министру, главе Нацбанка и председателю агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Как отметил в своем запросе лидер фракции «Ак Жол» Азат Перуашев, в последние месяцы обществом и в мажилисе поднимается вопрос о проведении кредитной амнистии.

«Эта инициатива, безусловно, заслуживает внимания, с учетом массового характера обнищания населения и разорения малого и среднего бизнеса в результате семимесячного простоя в ходе пандемии», - сказал он.

По его мнению, требования разорившихся людей о кредитной амнистии обоснованы и понятны. Однако они не решают «истинных причин обнищания граждан и попадания их в бесконечную долговую яму», без устранения которых вопрос об амнистии будет всплывать снова и снова каждый год. Депутат напомнил, что только в 2019 году были списаны банковские долги малоимущим на сумму порядка 106 млрд тенге, но сегодня проблема только обострилась, потому что не устранены ее источники.

«Таких источника два: неадекватно высокие проценты банков, которые искусственно подогревают Нацбанк и Агентство финансового рынка, не снижая базовую ставку и открыто требуя от государства поддерживать кредиты по 20%. Вторая причина: упорное нежелание Минфина принять закон о банкротстве физических лиц, который позволил бы неплатежеспособным семьям защититься от кредиторов, сохранить крышу над головой и социальные гарантии», - заявил Перуашев.

В своем запросе он просит глав правительства, Нацбанка и агентства по финнадзору принять меры по снижению предельных ставок процентов всех ипотечных, потребительских кредитов и кредитов для МСБ до разумного уровня – 7-8% и в срочном порядке разработать и внести законопроект «О банкротстве физических лиц».

«В противном случае требования о кредитной амнистии станут регулярными, что подорвет финансовую систему и подтолкнет не платить кредиты даже тех граждан, которые до сих пор старались выполнять свои обязательства перед банками», - считает он.

Аналогичную тему поднял и депутат от фракции «Нур Отана» Аманжан Жамалов. По его данным, на 1 августа 2020 года объем потребительских кредитов банков составил 4 150 млрд тенге. Еще 345 млрд тенге потребительских кредитов выдано МФО. Порядка 100 млрд тенге приходится на онлайн-кредитование. Также работают ломбарды и иные кредитные организации. При этом 1,4 млн человек имеют плохую кредитную историю, хотя при этом уже давно погасили все свои долги, но теперь вынуждены кредитоваться в микрофинансовых организациях, онлайн-компаниях и ломбардах под огромные ставки.

«На 1 августа 2020 года среднемесячный объем цивилизованных потребительских кредитов от банков снизился почти на 30%. В то же самое время кредиты от ломбардов и микрокредитных организаций увеличились более чем на 20%. И это только то, что можно как-то посчитать в этом практически не регулируемом рынке», - подсчитал Жамалов.

По его мнению, агентству необходимо установить одинаковые правила регулирования по одним и тем же финансовым продуктам для банков и микрокредитных организаций. Кроме того, нужно провести «обнуление» кредитной истории и очистку «черных» списков банков по заемщикам, которые уже погасили свою задолженность. После чего они смогут получить банковские кредиты, а не кредитоваться у микрокредитных организаций, онлайн-компаний и ломбардов под высокие проценты.

«Необходимо разработать и принять программу восстановления платежеспособности физических лиц. Свыше 98% потребительских кредитов населения составляют сумму до 3 млн тенге. Поэтому реабилитация должна касаться потребительских займов до 3 млн тенге с просрочкой свыше 90 дней. А также по таким займам, помимо запрета на начисление штрафов и пени, нужно установить запрет на начисление вознаграждения и предоставить людям различные варианты погашения задолженности через отсрочку, рассрочку, снижение размера ежемесячного платежа, списание части процентов, пени и штрафов. После прохождения такой программы и погашения задолженности ее участники должны получить полную реабилитацию своей кредитной истории», - озвучил свои предложения Жамалов.

Напомним, 16 сентября на пленарном заседании мажилиса лидер фракции «Народные коммунисты» Айкын Конуров заявил о необходимости проведения широкомасштабной кредитной амнистии для исправных плательщиков.