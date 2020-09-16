Провести в Казахстане кредитную амнистию для исправных плательщиков предлагают коммунисты

В Казахстане необходимо провести широкомасштабную кредитную амнистию, но не для всех граждан, а только для исправных плательщиков. Такое мнение озвучил в своем депутатском запросе в среду в ходе пленарного заседания мажилиса руководитель фракции КНПК Айкын Конуров.

«Введение ограничительных мер, – режима чрезвычайного положения, карантина и локдауна в связи с пандемией, – как показало время, были решениями, которые помогли остановить лавинообразное развитие заболевания. В то же время фракция «Народные коммунисты» обращает внимание, что эти меры повлекли за собой снижение или потерю доходов наемных работников и предпринимателей. Данное обстоятельство не зависит от них, но обязательства населения и бизнеса пред финансовыми организациями никто не отменял», - сказал Конуров.

По его данным, объемы производства в сфере МСБ за время карантина в сфере общепита упали на 53%, в розничной торговле – на 5%, транспорте – на 37%, что несет риски закрытия предприятий, банкротств, судебных разбирательств с банками как у предпринимателей, так и у их работников. Во время карантина, по официальным данным, вне зоны занятости оказались 4 млн 200 тыс. человек. Фактически, безработица подскочила до 46%.

«Нынешний кризис является не только санитарно-эпидемиологической, но и трудовой чрезвычайной ситуацией. Соответственно, нужны чрезвычайные меры», - считает депутат.

Он также заявил, что на сегодняшний день МСБ нарастил микрокредитный портфель на 850%, при этом просроченная задолженность выросла на 238% по основному долгу или начисленному вознаграждению в том числе. У физических лиц рост микрокредитов составил порядка 145%, просроченная задолженность выросла на 332%.

«Если ранее граждане брали займы для приобретения бытовой техники, дорогостоящей одежды, на различные семейные мероприятия, то в условиях ограничительных мер и после займы берутся на обслуживание прошлых кредитов, расходов на обучение, лечение, обычную одежду и питание», - подчеркнул Конуров.

Несмотря на то, что финансовые институты предоставляют заемщикам отсрочку, срок президентского моратория истекает в сентябре. И коммунисты сомневаются, что заемщики смогут восстановить свою платежеспособность. При этом в рамках антикризисного плана средства выделяются через банки второго уровня и квазигосударственные институты, которые тем самым «в очередной раз получают поддержку».

«Учитывая опыт антикризисных мер в предыдущие периоды, фракция «Народные коммунисты» предлагает пересмотреть приоритеты и начать поддержку с граждан и МСБ. Необходимо провести в стране широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до ограничительных мер исправно платили налоги, создавали рабочие места и в результате введения чрезвычайной ситуации, карантина и локдауна оказались в сложной ситуации по обслуживанию кредитов, рискуют оказаться: без средств к существованию, под гнетом финансовых институтов, ограниченными в своих правах», - в этой связи предложил Конуров.

В рамках подготовки кредитной амнистии коммунисты предлагают создать государственную комиссию с привлечением в нее представителей всех заинтересованных сторон, провести аудит займов, определить источники финансирования и критерии для участников амнистии. Финансировать КНПК предлагает за счет высвободившихся средств от оптимизации государственных расходов на административно-хозяйственную деятельность и налогового маневра.

«Предлагается увеличить налогообложение наследства и сверхдоходов граждан до уровня стран ОЭСР – 30%, ввести обложение денежных переводов физических лиц, вывод чистой прибыли компаний за рубеж дифференцированным налогом до 10%, третьего и больше по количеству объектов жилой недвижимости, второго и больше объектов коммерческой недвижимости граждан с повышающим коэффициентом в 2 раза за каждый объект недвижимости, ввести цифровой налог в 3% с местной выручки крупных иностранных технологических компаний», - перечислил лидер фракции.