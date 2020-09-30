Аскар Жумагалиев назначен послом Казахстана в Нидерландах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сменил постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в Вене, постоянного представителя Казахстана при ООН, постоянного представителя РК при Организации по запрещению химического оружия и послов в Австрии и Нидерландах, сообщается на сайте Акорды.

Так, указом президента Аскар Жумагалиев назначен послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов и постоянным представителем Казахстана при Организации по запрещению химического оружия по совместительству. Напомним, что ранее он был освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Другим указом президента ранее занимавший должности посла в Нидерландах и постоянного представителя Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству Магжан Ильясов назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций. Кайрат Умаров, ранее занимавший эту должность, назначен послом Казахстана в Австрии и постоянным представителем РК при международных организациях в Вене. Он сменил на этих постах Кайрата Сарыбая. Сайрыбай также освобожден от должности посла Казахстана в Словении.