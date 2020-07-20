Аскар Жумагалиев освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев в понедельник, сообщает сайт Акорды.

«Указом Главы государства Жумагалиев Аскар Куанышевич освобожден от должности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан», - говорится на сайте Акорды.

В конце июня Токаев объявил замечания акимом нескольких городов и областей за провал в работе по сдерживанию коронавирусной инфекции, а также главе межведомственной комиссии – вице-премьеру Ералы Тугжанову.

За провал в сфере цифровизации замечание также получил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

47-летний Жумагалиев - выпускник Алма-Атинского энергетического института и Казахского гуманитарно-юридического университета. Имеет степень магистра по электронному управлению Швейцарского Федерального Института Технологий в Лозанне.

В разные годы возглавлял АО «Казахтелеком», АО «НАК «Казатомпром», министерство транспорта и коммуникаций и агентство по связи и информации. До середины июня 2019 года возглавлял министерство оборонной и аэрокосмической промышленности, которое было реорганизовано в министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Жумагалиев также возглавил новое ведомство.