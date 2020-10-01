За сутки в Казахстане коронавирусная пневмония диагностирована у 179 человек

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 179 случаев коронавирусной пневмонии, 2 случая с летальным исходом, выздоровели 73 человека, сообщает министерство здравоохранения.

Всего с 1 августа коронавирусная пневмония выявлена у 32 978 человек, скончались 355, выздоровели 27 242 человека.

От коронавирусной инфекции за минувшие сутки умерли 3 человека, а всего за время пандемии – 1 734. Продолжают получать лечение 3 308 человек, в том числе 59 детей. В стационарах находятся 1 813 пациентов, состояние 94 человек оценивается как тяжелое, 13 – как крайне тяжелое, 21 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в стране достигло 140 957.