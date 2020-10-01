Снег и минусовую температуру прогнозируют синоптики в Казахстане в октябре

Согласно консультативному прогнозу синоптиков, в октябре в Казахстане ожидаются частые притоки холодных арктических воздушных масс на северо-восточные, центральные, юго-восточные регионы и вынос тепла с восточного побережья Средиземного моря на юго-запад страны. Средняя за месяц температура воздуха ожидается около климатической нормы на большей части республики, выше нормы на 1°С в юго-западной половине Казахстана, ниже нормы на 1°С в северо-восточной части страны, сообщает «Казгидромет».

В октябре количество осадков прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы – в северо-восточной половине страны и на востоке Алматинской области.

В ближайшие дни, по данным синоптиков, на большей части республики ожидается сухая и солнечная погода. В северной половине температура воздуха ночью будет -2+7°С, днем до+12+20°С, в южной половине и на западе – ночью +5+13°С, днем +17+25°С.

«С 5 октября с Северным циклоном и прохождением арктических атмосферных фронтов пройдут осадки. В северной половине возможен переход дождя в мокрый снег, не исключены туманы и усиление ветра с порывами до 15-23 м/с. С прекращением осадков, наступят характерные для осени холодные ночи и ясные безветренные дни. Лишь на западе, юго-западе страны сохранится погода без осадков», - говорится в консультативном прогнозе.

Понижение температуры воздуха ожидается уже в первой декаде месяца: на западе в середине периода ночью до 0+5°С, днем до +12+17°С; на севере, северо-западе, центре и востоке в середине и конце периода ночью до -1-8°С, днем до 0+7°С; на юге, юго-востоке в конце декады ночью до 0+5°С, в горных и предгорных районах возможны заморозки до -3°С, днем будет до +7+12°С; на юго-западе в середине декады ночью до +5+12°С, днем до +15+20°С.

В конце первой декады температура воздуха повысится сначала на западе Казахстана, затем и на остальной территории республики. А во второй и третьей декадах октября на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды: дождь – преимущественно в южных и западных регионах, осадки (дождь с переходом в мокрый снег) – в северных, центральных, восточных регионах, а также в горных и предгорных районах юго-востока страны.

«При волнах тепла в отдельные дни в юго-западной, южной и юго-восточной половине РК днем возможен прогрев воздуха до +15+25°С, на севере, центре и востоке до +10+20°С. При волнах холода температура воздуха может понизится: в северо-западных, северных, центральных и восточных регионах РК ночью до -1-10°С, днем до 0,+5°С; в южной и юго-западной половине страны ночью до -5+5°С, днем до +2+10°С», - прогнозируют синоптики.