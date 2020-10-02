Более 100 учебников переведут до конца года на казахский язык

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального совета общественного доверия Рауана Кенжеханулы, который рассказал о проводимой работе по переводу произведений Абая Кунанбаева на десять языков в рамках мероприятий, посвященных 175-летию поэта, сообщает Акорда.

Также Кенжеханулы проинформировал президента о переводе на казахский язык учебников в рамках программы «Рухани жаңғыру». По его словам, этот проект будет завершен до конца текущего года. Всего будет переведено более 100 учебников.

Токаев также обсудил с членом НСОД вопросы профилактики суицидов среди детей, развития образовательной онлайн-платформы, проблемы, касающиеся сферы перевода и терминологии, и дал поручение заинтересованным государственным органам проработать их совместно с неправительственными организациями.