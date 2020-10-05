За сутки в Казахстане подтверждено 37 случаев коронавирусной пневмонии

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 37 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, 2 случая с летальным исходом, выздоровели 57 человек.

С 1 августа в стране коронавирусная пневмония диагностирована у 33 608 человек, скончались 360, выздоровели 27 507 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 3 человека, а всего с начала пандемии – 1 746. Продолжают получать лечение 3 213 человек, из них в стационарах находятся 1 806 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 407. 89 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 – в крайне тяжелом, 19 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 141 844.

