Азербайджан нуждается в политической и моральной поддержке Казахстана – посол

Азербайджан нуждается в моральной и политической поддержке Казахстана при решении военного конфликта с Арменией, заявил в понедельник в ходе брифинга посол Азербайджанской Республики в РК Рашад Мамедов.

«Мы нуждаемся в моральной, политической поддержке Казахстана, которая должна соответствовать требованиям международного права. То есть это резолюция Совбеза ООН, когда Казахстан говорит, что эта проблема должна решиться в рамках территориальной целостности, суверенитета, с выводом оккупационных войск с территории Азербайджана и мирно – между Азербайджаном и Арменией», - сказал Мамедов.

Он отметил, что ранее Азербайджан уже просил Казахстан остановить Армению в рамках ЕАЭС и ОДКБ. И в очередной раз подчеркнул, что страна нуждается в помощи Казахстана, который является примером того, как народ живет в мире и согласии.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.