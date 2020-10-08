Нацбанк в сентябре провел валютные интервенции на $232 млн, продажи осуществлялись на биржевом рынке из золотовалютных активов, сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова в интервью деловому порталу Kapital.kz.

По ее словам, в сентябре рынки были очень волатильны. Вторая волна коронавируса, которая уже отмечается в ряде стран Европы, в первую очередь, влияет на настроение на мировых рынках. Инвесторы стремятся к безопасным активам, а индекс доллара к концу сентября окреп на 1,9%, достигнув двухмесячного пика. Кроме того, за сентябрь котировки нефти марки Brent упали на 10%, вернувшись к июньским уровням.

«Совокупность негативных внешних факторов привела к увеличению спроса на валютном рынке, объемы торгов на бирже в сентябре достигли 2,6 млрд долларов – это максимальное значение с начала года, за исключением марта месяца, когда произошел обвал рынков.

В целях сглаживания излишней волатильности в последние три дня месяца, когда произошло резкое ухудшение внешних факторов, как со стороны рынка нефти, так и динамики валют развивающихся стран, Национальный банк впервые с марта провел валютные интервенции объемом 232 млн долларов. Продажи осуществлялись на биржевом рынке из золотовалютных активов и не оказали влияния на формирование общего тренда», - сообщила Молдабекова.

В целом, по ее словам, несмотря на повышенный спрос на иностранную валюту в течение месяца, поддержку тенге оказали продажи из Национального фонда в рамках обеспечения гарантированного трансферта в размере около $551 млн, а также продажи субъектов квазигосударственного сектора – в сентябре они составили $300 млн.

«В целом за месяц казахстанская валюта ослабла на 2,8% с уровня 420,11 до 431,82», - сообщила зампред Нацбанка.

Падение цены на золото за прошедший месяц на $73 или на 3,7% также отразилось на снижении объема золотовалютных резервов: они сократились за сентябрь на $1,6 млрд с $35,4 млрд до $33,8 млрд.

«Портфель золота «просел» почти на $800 млн. Другими, менее существенными факторами снижения резервов, были: падение средств на счетах БВУ, которые они держат в Нацбанке, на $450 млн, проведение интервенций на $232 млн, а также выплата внешнего госдолга на $100 млн. Золото продолжает занимать чуть более чем 2/3 от золотовалютных резервов. Тем не менее, в текущих рыночных условиях, мы считаем, что высокая доля золота в портфеле оправдана и позволяет обеспечить сохранность резервов», - отметила Молдабекова.

По предварительным данным, валютные активы Национального фонда на конец сентября составили $57,3 млрд, снизившись по итогам месяца на $1,4 млрд. Одной из причин снижения в Нацбанке называют продажи валютных активов Нацфонда на сумму порядка $551 млн для исполнения обязательств по выделению гарантированных трансфертов в бюджет в сентябре на сумму 230 млрд тенге.

«В то же время, по причине сохранения относительно низких цен на нефть, валютные поступления в фонд составили лишь $43 млн», - добавила представитель Нацбанка.

Общий инвестиционный доход Нацфонда с начала года составляет около $1,5 млрд.