Казахстан будет развивать военно-транспортную авиацию – Токаев

Опыт борьбы с пандемией показал востребованность военно-транспортной авиации, поэтому Казахстан будет ее развивать, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к военнослужащим после завершения комплексных миротворческих учений, прошедших сегодня в Алматинской области.

Касым-Жомарт Токаев наблюдал за активной фазой учений, которые включали в себя отработку действий миротворческого контингента при сопровождении колонны с гуманитарным грузом. По данным Акорды, в учениях, прошедших в учебном центре миротворческой подготовки, было задействовано более 1 тыс. военнослужащих, свыше 100 единиц боевой и специальной техники десантно-штурмовых войск, военно-воздушных сил, военной полиции, военных медицинских учреждений, Центра миротворческой подготовки и Центра разминирования.

После завершения учений президент обратился к военнослужащим, подчеркнув важность обеспечения мира и спокойствия не только в нашей стране, но и во всем мире. Для этого, по его словам, Казахстан регулярно отправляет миротворческие миссии в зоны конфликтов. Он добавил, что миротворческая деятельность Вооруженных сил на деле демонстрирует приверженность нашей страны принципам мира, международной безопасности и стабильности. С 2007 года 35 казахстанских военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей приняли участие в миссиях ООН в Непале, Кот-д’Ивуаре, Западной Сахаре и Ливане. А в 2018 году в Ливан была направлена первая казахстанская рота, действующая на основании мандата ООН. Сейчас задачи по патрулированию и службе на блокпостах в зоне своей ответственности выполняет уже четвертый состав роты казахстанских миротворцев. Как отметил президент, «для расширения спектра задач в системе готовности миротворческого потенциала ООН Казахстаном заявлены специальные подразделения саперов, военных медиков, разведки и военной полиции».

«Они наиболее востребованы в текущих миротворческих операциях», - пояснил он.

При этом Токаев констатировал, что с момента создания ООН мир не освободился от многочисленных региональных и межэтнических конфликтов. Он подчеркнул последовательную позицию Казахстана, призывающего разрешить все конфликты политико-дипломатическими средствами, и отметил необходимость соблюдения базовых принципов международного права.

«Региональные конфликты, получившие определение как «замороженные» или «затянувшиеся по времени», выявили фундаментальное противоречие между двумя основными принципами Устава ООН, который является источником и основой современного международного права. Это территориальная целостность государств и право наций на самоопределение. Последний принцип был особенно актуален, когда государства обретали независимость и освобождались от колониальной зависимости. К настоящему времени мир самоопределился. Поэтому принцип территориальной целостности государств в настоящее время вышел на первый план и приобрел приоритетное значение. При выработке подходов к оценке действующих конфликтов мы должны руководствоваться резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН», - заявил глава государства.

Вместе с тем президент указал на растущую роль казахстанской армии, которая выполняет большие задачи и в мирное время.

«В этом году мы всей страной ведем борьбу с пандемией. В такой ответственный момент военнослужащие всегда находились на передовой. Солдаты и офицеры показали пример настоящего боевого мужества во благо соотечественников. Выражаю благодарность всем военнослужащим, принимавшим участие в мероприятиях по противодействию пандемии», - сказал Токаев.

Говоря о перспективах развития Вооруженных сил, президент считает, что «нужно сделать акцент на развитии компонентов «двойного назначения».

«Опыт борьбы с пандемией показал их востребованность. В частности, мы будем развивать военно-транспортную авиацию. Всегда должны быть готовы к выполнению задач войска радиационной, химической и биологической защиты», - сказал Токаев.

По словам президента, оснащение таких войск современной техникой должно осуществляться в приоритетном порядке, и в этом будут задействованы отечественные предприятия. Также он указал на необходимость развития цифровых технологий в управлении войсками, отработки тактики и стратегии действий в кибер- и информационном пространстве, создания современной военной инфраструктуры и логистической системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил.

При этом президент убежден, что строительство сильных Вооруженных сил невозможно без подготовленных и мотивированных сержантов и офицеров, и «в решении этого вопроса нужно задействовать весь потенциал школ «Жас Ұлан» и кадетского корпуса».

«Современная обстановка предъявляет особые требования к командирам. Они должны иметь возможность проявлять нужную инициативу и решительность, не отвлекаясь на разного рода мероприятия контролирующих органов. Если имеются обоснованные факты правонарушений со стороны военнослужащих, то спрос должен быть самый строгий в соответствии с законом. Но беспричинно отрывать командиров от службы не позволено. Эти проблемы должны быть рассмотрены в рамках реформы правоохранительной системы», - сказал президент.