Тугжанов дал пять дней на назначение компенсаций семьям всех умерших от COVID-19 медиков

Сегодня на заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова были выработаны конкретные меры по исполнению поручений главы государства, данных на совещании 7 октября по вопросам подготовки ко второй волне пандемии коронавируса. Это касается конкретных сроков назначений компенсаций медикам, снижения стоимости ПЦР-тестов и лекарственного обеспечения регионов.

«Вчера Касым-Жомартом Кемелевичем поручено принять оперативные меры по выплате компенсаций 182 семьям погибших медицинских работников, а также медикам, заболевшим COVID-19 во время несения службы. В этой связи акиматам регионов, министерствам здравоохранения, труда и социальной защиты населения поручаю 13 октября завершить работу по назначению выплаты компенсаций по фактам гибели медработников. Также 17 октября обеспечить назначение компенсаций медикам, заболевших во время осуществления профессиональной деятельности, заявки которых были рассмотрены на региональных комиссиях», - отметил Тугжанов.

Также вице-премьер поручил ответственным госорганам совместно с бизнес-сообществом и отраслевыми ассоциациями в трехдневный срок проработать вопрос снижения цен на ПЦР-тесты и вынести предложений на следующее заседание МВК. Неделю Тугжанов дал на равномерное проведение ПЦР-тестирования в регионах, повышение эффективности работы мониторинговых групп по выявлению нарушений карантинного режима, в том числе в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. А акиматам Шымкента, Акмолинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей поручено увеличить объемы резерва лекарственных средств в стабилизационных фондах.

Кроме этого, межведомственной комиссией по итогам обсуждения с госорганами, НПП «Атамекен» и товаропроизводителями была определена предельная розничная цена на защитные маски в размере 40 тенге, на одноразовые медицинские маски – 60 тенге, а также одобрено внедрение мобильного приложения «Saqbol», которое позволит контролировать распространение коронавируса.