Работники подстанции скорой помощи Алматы седьмой месяц добиваются надбавок к зарплате

В Алматы работники подстанции скорой медицинской помощи просят включить их в приказ, регулирующий назначение надбавок медикам за работу в условиях риска заражения. Сами они не выезжают к пациентам, но все время находятся в контакте с выезжающими на вызовы коллегами, сообщает «Радио Азаттык» .

Накануне в пресс-центре Казахстанского бюро по правам человека прошла пресс-концеренция, на которой фельдшер Эльвира Бадалбаева сказала, что вместе с некоторыми другими работниками ранее была исключена из списков на получение надбавок. По ее подсчетам, не получают надбавки порядка 415 сотрудников – это фельдшеры и медсестры по приему и передаче вызовов, укладчики медицинских ящиков и санитарки-мойщицы.

«Мы не выезжаем к пациентам, мы привязаны территориально к подстанции. Поскольку разъездные [бригады] обслуживают пациентов с COVID и приезжают на станцию, мы контактируем таким способом. Соответственно, мы получаем заражение таким способом. Мы подвергались заражению внутри нашего предприятия: изначально наши подразделения не были разделены на условно чистые и условно грязные зоны. Наше предприятие не предполагало такого разделения», - пояснила Бадалбаева.

Она сообщила, что были случаи заражения среди медработников, в том числе с летальными исходами, а сотрудников отправляли на карантин, в том числе и тех, кто не контактирует с пациентами напрямую.

«Если посчитали, что я не соприкасаюсь с [инфицированными] пациентами и мне не положены надбавки, то, значит, на карантин меня отправили на незаконных основаниях», - считает Бадалбаева.

Тогжан Жамырова, специалист, отвечающий в числе прочего за санитарную обработку автомобилей скорой помощи и чистку спецодежды медиков, сообщила, что руководство в течение семи месяцев только обещает надбавки, хотя среди персонала «есть те, кто заразился, находясь на службе».

В свою очередь главный врач станции скорой медицинской помощи Биржан Оспанов в комментарии «Азаттыку» заявил, что данные сотрудники могут рассчитывать на получение надбавок, и пообещал, что выплатят их в «ближайшие время».