В Жезказгане построили модульный инфекционный госпиталь на 200 мест

В Жезказгане за два месяца построили новый модульный инфекционный госпиталь на 200 коек, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

По информации пресс-службы, работы в здании практически завершены, идет благоустройство территории. Сдача больницы планируется в конце октября. Она будет соответствовать всем стандартам инфекционного контроля, оснащена новым медицинским оборудованием для диагностики и лечения: компьютерным томографом, цифровым рентгеноаппаратом, системой медгазов, УЗИ, ЭКГ, ИВЛ. Боксы будут с отдельным входом, а внутри каждого бокса предусмотрена максимальная изоляция: входить в них будут по специальным чипам. Также в госпитале установлена умная система вентиляции с высоким классом безопасности, а в палатах у каждой кровати имеется кнопка вызова постовой медсестры.

Для работы в новой больнице требуется 204 сотрудника, из которых 50 врачей, 82 – средний медицинский персонал. В штат наберут местных специалистов, отработавших в первую волну коронавирусной инфекции. Для усиления планируют направить 23 врача из Караганды.

«В летний период ситуация с коронавирусом была непростой для Жезказганского региона, поэтому сейчас усилили внимание. Будет открыта современная модульная больница на 200 коек. Дополнительно будут поставлены два компьютерных томографа, рентгеноаппараты, машины скорой помощи», - сказал глава региона Женис Касымбек в ходе посещения новой больницы.

Он сообщил, что при поддержке корпорации «Казахмыс» в Жезказгане предоставляются 22 квартиры молодым специалистам. В регионе создано зональное представительство управления здравоохранения.