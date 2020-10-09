Социальный кошелек для получения пособий создадут в Казахстане

Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана разрабатывает социальный кошелек, который в пилотном режиме планируется запустить с нового года, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Биржан Нурымбетов.

«Сегодня у нас для получения социальных выплат граждане должны открывать банковские счета, идти в банк или в другие финансовые организации. Основная наша идея, чтобы для каждого гражданина на основе его ИИН автоматически открывать социальный кошелек», - пояснил Нурымбетов.

По его словам, социальный кошелек имеет ряд преимуществ, в том числе, получателям пособий не нужно будет ходить в банк, открывать счет, а деньги всегда будут в сохранности.

«В целях безопасности и сохранения этих средств предполагается использовать электронные деньги Национального банка. В свою очередь такая система обезопасила бы средства наших граждан от фактов ухудшения ситуации в банках или в случае банкротства этих банков. На личном социальном кошельке эти деньги будут сохранены, так как они не привязаны будут к банку», - уточнил министр.

Кроме того, прорабатывается вопрос не возлагать обременения или арест на средства, имеющиеся на социальном кошельке.

В данный момент госорганы работают над техническими решениями и вырабатывают предложения по изменению законодательства в данной сфере.

«Со следующего года мы планируем перевести на социальный кошелек адресную социальную помощь. И после удачного тестирования перевести все другие социальные выплаты», - заключил Нурымбетов.