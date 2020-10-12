Казахстан и ОАЭ подписали соглашение о реализации инвестпроектов на $6,1 млрд

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Абу-Даби провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном. По итогам переговоров подписано соглашение о реализации инвестпроектов на $6,1 млрд, сообщается на сайте премьер-министра РК.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной, нефтехимической, космической, горно-металлургической, энергетической и других сферах. А подписанный документ предполагает реализацию 21 проекта с созданием новых производств с высокой добавленной стоимостью и рентабельностью, большим потенциалом спроса как на внутреннем, так и перспективных внешних рынках. Эти проекты позволят создать в Казахстане новые рабочие места и внедрить передовые технологии и практики.

«Особое внимание РК и ОАЭ уделяют реализации потенциала сотрудничества в секторе АПК — 10 из 21 запланированных проектов предусматривают запуск производств продовольственной продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит Казахстану стать важным звеном реализуемой ОАЭ Стратегии продовольственной безопасности до 2051 года и будет способствовать дальнейшему наращиванию товарооборота между двумя странами», - отмечается пресс-служба премьер-министра.