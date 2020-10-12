Также компенсация выплачена 5,3 тыс. заболевшим медикам
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Родственники всех умерших от коронавируса медиков получили компенсации – Минтруда
Фото Дулата Есназара

Родственники всех 182 медработников, умерших от COVID-19, получили денежные компенсации в размере 10 млн тенге, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«По состоянию на 18.00 часов 12 октября ГФСС осуществил назначение и выплату денежных средств по 5 334 заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 182 заявкам на случай летального исхода заболевания. Таким образом, выплаты получили родственники всех медработников, погибших в борьбе с COVID-19», - сообщили в министерстве.

В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из столицы – 1 027 и Алматы – 560, Восточно-Казахстанской области – 480, Атырауской области – 465 и Карагандинской области – 409.

Напомним, что медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется министерством здравоохранения РК, после чего заявки передаются в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в ГФСС для назначения выплаты.

7 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять оперативные меры по выплате компенсаций 182 семьям погибших медицинских работников, а также медикам, заболевшим COVID-19 во время несения службы. В этой связи акиматам регионов, министерствам здравоохранения, труда и социальной защиты населения вице-премьером Ералы Тугжановым было поручено 13 октября завершить работу по назначению выплаты компенсаций по фактам гибели медработников, а 17 октября – обеспечить назначение компенсаций медикам, заболевших во время осуществления профессиональной деятельности, заявки которых были рассмотрены на региональных комиссиях.

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