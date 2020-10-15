Жээнбеков ушел в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в обращении к нации объявил об отставке.

"Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.

Поэтому принял решение уйти в отставку", - заявил Жээнбеков.

Он напомнил, что накануне утвердил указ о назначении премьер-министром Садыра Жапарова. "Но это не сняло напряженность", - отметил Жээнбеков.

"К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту", - констатировал президент Кыргызстана.

Он призвал "Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам". "Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", - заметил Жээнбеков.

В среду и четверг сторонники нового премьера Жапарова продолжали в центре Бишкека акции с требованием отставки Жээнбекова. Вышедший к ним вечером Жапаров обещал, что президент покинет пост в четверг до обеда.

Пресс-секретарь Жээнбекова накануне говорила, что президент планирует оставаться в должности до проведения парламентских выборов, которые должны состояться в ближайшие два месяца.

Кыргызстан переживает политический кризис после парламентских выборов 4 октября, которые вызвали волну протестов, привели к захвату административных зданий, отставке правительства. 6 октября Центризбирком признал результаты выборов недействительными. Жээнбеков выражал готовность уйти в отставку после возвращения ситуации в республике в правовое русло. Многие политики, включая бывшую главу страны Розу Отунбаеву призывали Жээнбекова остаться на своем посту.

Сооронбай Жээнбеков - пятый президент Кыргызстана. Он был избран на выборах, прошедших ровно три года назад - 15 октября 2017 года, набрав 54,8% голосов избирателей. Спустя год после выборов у него начался конфликт с предшественником Алмазбеком Атамбаевым, который поддерживал Жээнбекова на выборах, а затем заявил, что ошибся в своем выборе преемника.