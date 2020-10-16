На остальной территории сохранится теплая и преимущественно без осадков погода
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Похолодание ожидается в выходные на севере, востоке и в центре Казахстана
фото Чингиза Бакишева

В субботу на большей части Казахстана сохранится сухая и теплая погода, но уже в воскресенье на севере республики ожидается похолодание, а в понедельник – и на востоке, сообщает «Казгидромет».

«В конце недели большая часть республики все еще будет находиться под влиянием обширного антициклона. Он сохранит теплую и без осадков погоду. Лишь на северо-западные и северные регионы страны будет оказывать влияние ложбина циклона из районов Обской губы, которая принесет осадки, усиление ветра, а также дальнейшее повышение температуры воздуха», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, 18 октября на северо-западные и северные регионы страны обрушится холод, вызванный вторжением Северо-западного антициклона. 19 октября он дойдет до центра и востока республики.

«Ожидается резкое понижение температуры воздуха в ночные часы до 0-8 мороза, днем до 5-15 тепла, а также местами низовая метель, туман, на дорогах гололедица», - уточняет «Казгидромет».

На остальной же территории Казахстана сохранится теплая и преимущественно без осадков погода.

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